Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Алюминиевый Договорнячок

Алюминиевый Договорнячок

CEВЕР Никогда такого не было и вот опять. Вчерашний день в наших Богоспасаемых широтах прошёл под омофором очередной турбо-мега-гипер-ультра-патриотической истерики.

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Комментарии
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Юрий Дмитриев
Хорошая статья. Были бы ещё конкретные договоренности с Америкой. Было бы здорово.  Ведь и они и мы считаем друг друга врагами. А с врагами лучше дел не иметь - мнение у многих
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14 час.
Н
Николай
Только под контролем и полной открытость делать сделки, а то &quot;наши&quot; хапуги-миллиордеры за взяточки и на 30% согласятся
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6 час.
Людмила Фирстова
Николай, судя по вашему &quot;знанию&quot; русского языка, вы не русский, статью вы не читали, а пишите полную ахинею
Ответить
6 час.
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