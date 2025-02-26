CEВЕР Никогда такого не было и вот опять. Вчерашний день в наших Богоспасаемых широтах прошёл под омофором очередной турбо-мега-гипер-ультра-патриотической истерики.
Алюминиевый Договорнячок
Комментарии
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Юрий Дмитриев
Хорошая статья. Были бы ещё конкретные договоренности с Америкой. Было бы здорово. Ведь и они и мы считаем друг друга врагами. А с врагами лучше дел не иметь - мнение у многих
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14 час.
Н
Николай
Только под контролем и полной открытость делать сделки, а то "наши" хапуги-миллиордеры за взяточки и на 30% согласятся
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6 час.
Людмила Фирстова
Николай, судя по вашему "знанию" русского языка, вы не русский, статью вы не читали, а пишите полную ахинею
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6 час.
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