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Царьград

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150 тысяч рублей за 70 лет брака: кто получил выплаты в Челябинске

150 тысяч рублей за 70 лет брака: кто получил выплаты в Челябинске

По 150 тысяч рублей выплатили супругам, прожившим 40 лет в браке, в Челябинской области.43 супружеские пары из Челябинской области получили по 150 тысяч рублей.

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