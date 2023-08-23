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Эйжа Уилсон повторила рекорд результативности женской НБА в одном матче – 53 очка

Эйжа Уилсон повторила рекорд результативности женской НБА в одном матче – 53 очка

Центровая «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон во вторник повторила рекорд результативности женской НБА в одном матче.

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