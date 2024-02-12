Дайджест дня: Амбертрак, трансмиссия НАМИ и другие события индустрии

Дайджест дня: Амбертрак, трансмиссия НАМИ и другие события индустрииВслед за легковым брендом Амберавто калининградский завод Автотор представил еще одну собственную марку — теперь для коммерческой техники.
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