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5 DC Comics Characters Who Have Never Had Their Own TV Show (But Should)

5 DC Comics Characters Who Have Never Had Their Own TV Show (But Should)

From Lanterns to Creature Commandos, DC television is thriving right now - but there are still a few heroes we'd like to see get the small screen treatment.

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