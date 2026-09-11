Суд обязал директора школы в Забайкалье вывозить золошлаки

Суд не согласился с позицией директора Быркинской школы, который оспаривал требование организовать централизованный вывоз золошлаков, образующихся при работе угольных котельных учебного заведения.
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