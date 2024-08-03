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Снукерист.ру

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British Open 2024: Стюарт Бинхэм отправляется в Челтнем

British Open 2024: Стюарт Бинхэм отправляется в Челтнем

Стюарт Бинхэм одержал упорную победу над Хэ Гуоцяном, Кок Леонг Лим нокаутировал Энтони Хэмилтона, Марко Фу нанес поражение Джошу Томонду, а Стэн Муди обыграл Джо О’Коннора в квалификации турнира British Open 2024, сообщает WST Стюарт Бинхэм (фото: WST)Все Новости и результаты British Open 2024 British Open 2024.

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