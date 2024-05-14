МИД РФ заявил о намерении перекрыть лазейки для террористической идеологии

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Российская сторона ведет работу с партнерами из Центральной Азии для перекрытия лазеек в миграционной сфере, благодаря которым в РФ могла бы проникнуть террористическая идеология.
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