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МИД РФ заявил о намерении перекрыть лазейки для террористической идеологии

МИД РФ заявил о намерении перекрыть лазейки для террористической идеологии

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Российская сторона ведет работу с партнерами из Центральной Азии для перекрытия лазеек в миграционной сфере, благодаря которым в РФ могла бы проникнуть террористическая идеология.

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