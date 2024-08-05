ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Он думает: "все включено" . Принимать ли предложение?

Он думает: "все включено" . Принимать ли предложение?

  Недавно в экспресс-консультации мне был задан вопрос, ответ на который, будет полезен узнать молоденьким девочкам, только вступающих во взрослую жизнь.

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