СМИ: Алла Пугачева может вернуться в Россию с сольным концертом

В Госдуме дали однозначный ответ на вопрос о концерте Пугачевой в России. Российская певица Алла Пугачева, уехавшая вместе со своей семьей за границу после начала СВО, собирается дать большой сольный концерт на родине.
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