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Царьград

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Галанова объяснила, когда включать мясо и рыбу в рацион ребенка

Галанова объяснила, когда включать мясо и рыбу в рацион ребенка

Врач-гастроэнтеролог Владивостокской детской поликлиники №5 Юлия Галанова рассказала, что мясо следует вводить в детский рацион с шести месяцев, а рыбу — с восьми.

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