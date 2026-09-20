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СахПресс

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Дожди и +23 градуса: чего ожидать от погоды на Сахалине и Курилах 21 сентября?

Дожди и +23 градуса: чего ожидать от погоды на Сахалине и Курилах 21 сентября?

В понедельник, 21 сентября, погода на Сахалине станет более неустойчивой. Местами пройдут дожди, утром возможны туманы, сообщили в региональном гидрометцентре.

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