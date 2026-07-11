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Толопило о бытовом удивлении в Северной Америке: «Культура чаевых – небольшой шок. Можно заказать кофе за 5 долларов, а тебе предлагают оставить еще от 18 до 32%»

Вратарь « Ванкувера » Никита Толопило рассказал о том, что был удивлен культурой чаевых в Северной Америке.

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