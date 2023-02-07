ВСУ обесточили населённые пункты на Левобережье Херсонской области

Украинская артиллерия повредила объект энергетической инфраструктуры при ночном обстреле.Власти Херсонской области сообщили об обесточивании города Новая Каховка и ещё десятка населённых пунктов на Левобережье региона в результате обстрела ВСУ.
Украинская артиллерия повредила объект энергетической инфраструктуры при ночном обстреле.Власти Херсонской области сообщили об обесточивании города Новая Каховка и ещё десятка населённых пунктов на Левобережье региона в результате обстрела ВСУ.
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