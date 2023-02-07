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ВСУ обесточили населённые пункты на Левобережье Херсонской области

ВСУ обесточили населённые пункты на Левобережье Херсонской области

Украинская артиллерия повредила объект энергетической инфраструктуры при ночном обстреле.Власти Херсонской области сообщили об обесточивании города Новая Каховка и ещё десятка населённых пунктов на Левобережье региона в результате обстрела ВСУ.

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