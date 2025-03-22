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Bild: Урсулу фон дер Ляйен сместили на вторые роли в Европе

Bild: Урсулу фон дер Ляйен сместили на вторые роли в Европе

Называемая «самой влиятельной женщиной Европы» председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремительно теряет свои позиции.

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