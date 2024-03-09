Загадка Аюдского артефакта

Недалеко от румынского города Аюд рабочие случайно нашли в песчаном карьере фрагменты костей и еще какой-то странный объект, похожий на топорик древнего человека, отчего этот артефакт и получил название – аюдского топорика.
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