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Велемудр. Мир тесен.

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  • Вадим Лебедев
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Загадка Аюдского артефакта

Загадка Аюдского артефакта

Недалеко от румынского города Аюд рабочие случайно нашли в песчаном карьере фрагменты костей и еще какой-то странный объект, похожий на топорик древнего человека, отчего этот артефакт и получил название – аюдского топорика.

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Вадим Лебедев
Протез это, от того мастодонта...
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