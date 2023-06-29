Раскрыты старческие изменения в когнитивных областях мозга

Американские ученые из Университета Дрекселя и Университета Вилланова раскрыли, что у стариков меняются функциональные связи в мозгу — такой показатель может лежать в основе различий в когнитивных способностях между пожилыми и молодыми людьми.
Американские ученые из Университета Дрекселя и Университета Вилланова раскрыли, что у стариков меняются функциональные связи в мозгу — такой показатель может лежать в основе различий в когнитивных способностях между пожилыми и молодыми людьми.
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