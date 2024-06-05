Тренер «Акрона» Тедеев: «Клуб показывает, как правильно развивать футбол в России. За 6 лет проделан гигантский путь»

– Не все радостно восприняли выход «Акрона» в РПЛ. Некоторые задаются вопросом: зачем такая команда в элитном дивизионе - без своего стадиона, без большой армии болельщиков? – Мы находимся в одной области с «Крыльями Советов».
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