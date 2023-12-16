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Группа избирателей проголосовала за выдвижение Путина на новый срок

В киноконцертном зале московского парка «Зарядье» завершилось собрание избирателей, по итогам которого было принято решение поддержать выдвижение Владимира Путина кандидатом на президентских выборах<strong>В киноконцертном зале московского парка «Зарядье» завершилось собрание избирателей, по итогам которого было принято решение поддержать выдвижение Владимира Путина кандидатом на президентских выборах, <a href="https://www.

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