Группа избирателей проголосовала за выдвижение Путина на новый срок

В киноконцертном зале московского парка «Зарядье» завершилось собрание избирателей, по итогам которого было принято решение поддержать выдвижение Владимира Путина кандидатом на президентских выборах<strong>В киноконцертном зале московского парка «Зарядье» завершилось собрание избирателей, по итогам которого было принято решение поддержать выдвижение Владимира Путина кандидатом на президентских выборах, <a href="https://www.