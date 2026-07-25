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Царьград

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Юлия Мендель предрекла упадок Украины при Зеленском

Юлия Мендель предрекла упадок Украины при Зеленском

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в соцсети X заявила, что при президентстве Зеленского Украина не достигнет мира, не выполнит евроинтеграцию и не восстановит экономику.

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