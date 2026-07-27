PASP: у черных дыр могут жить постбиологические разумы

Более двадцати исследователей из Пенсильванского университета, Массачусетского технологического института и Ultraintelligence Foundation собрались в Центре мозга, разума и машин MIT на двухдневный семинар Dyson Minds 2025.
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