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Газета.ру

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PASP: у черных дыр могут жить постбиологические разумы

PASP: у черных дыр могут жить постбиологические разумы

Более двадцати исследователей из Пенсильванского университета, Массачусетского технологического института и Ultraintelligence Foundation собрались в Центре мозга, разума и машин MIT на двухдневный семинар Dyson Minds 2025.

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