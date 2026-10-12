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В Ормузском проливе загорелся танкер с 750 тысячами баррелей нефти после взрыва на мине

В Ормузском проливе загорелся танкер с 750 тысячами баррелей нефти после взрыва на мине

ТЕГЕРАН, 12 октября, ФедералПресс. Танкер с крупной партией нефти подорвался на морской мине в Ормузском проливе, после чего на судне вспыхнул пожар.

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