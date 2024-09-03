Медведев: монголы «послали МУС и евродегенератов»

Монголия послала МУС и Европу ещё с XIII века в российско-монгольском направлении, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя обеспокоенность ЕС в связи с визитом российского лидера Владимира Путина.
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