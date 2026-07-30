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Даванков предложил защитить беременных студенток от отчисления за просрочку оплаты

Даванков предложил защитить беременных студенток от отчисления за просрочку оплаты

Владислав Даванков заявил РБК, что временные финансовые трудности во время беременности не должны становиться причиной прекращения обучения, и предложил предусмотреть отсрочку оплаты для таких студенток.

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