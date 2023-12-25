Как украсить бутылку шампанского к праздничному столу на Новый 2024 год своими руками Евгения ТрубицкаяПодготовка к Новому году – это всегда особенное время, когда мы стремимся создать волшебную атмосферу и порадовать близких не только вкусными блюдами, но и красивым оформлением праздничного стола.