МЧС: Под завалами «Крокус Сити Холла» не осталось пострадавших

Поисковые мероприятия на месте трагедии в «Крокус Сити Холле» завершены. Об этом, как передает ТАСС, вечером 26 марта проинформировал руководитель главного управления МЧС Российской Федерации по Московской области Сергей Полетыкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии