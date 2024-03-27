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МЧС: Под завалами «Крокус Сити Холла» не осталось пострадавших

МЧС: Под завалами «Крокус Сити Холла» не осталось пострадавших

Поисковые мероприятия на месте трагедии в «Крокус Сити Холле» завершены. Об этом, как передает ТАСС, вечером 26 марта проинформировал руководитель главного управления МЧС Российской Федерации по Московской области Сергей Полетыкин.

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