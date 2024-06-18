Врач назвал причины повышения артериального давления

Подъем артериального давления может указывать как на характер артериальной гипертонии, так и на нарушения ведения здорового образа жизни, рассказал РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением для лечения больных с острым коронарным синдромом Люберецкой областной больницы и главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург.