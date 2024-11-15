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Дзен Дневник

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Ну Фсё, Новогодняя подготовка началась!

Ну Фсё, Новогодняя подготовка началась!

А значит, скоро начнётся самая настоящая "головоломка" — в чем пойти на корпоратив?! Или на встречу с друзьями?! Представьте: вы стоите перед шкафом, просматриваете вещи и думаете: "Нужно что-то такое, чтобы было и красиво, и комфортно, и не слишком нарядное, и не слишком простое…" ‍♀️ А ведь ещё нужно учесть тему вечеринки, формат […] Сообщение Ну Фсё, Новогодняя подготовка началась! появились сначала на Дзен дневник.

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