В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю

Добавить выходной хотят многодетным родителям Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в качестве эксперимента перевести на четырехдневную рабочую неделю одного из родителей в многодетной семье или родителя-одиночку, не снижая зарплату, пишет РИА Новости.
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