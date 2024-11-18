В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю

Добавить выходной хотят многодетным родителям Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в качестве эксперимента перевести на четырехдневную рабочую неделю одного из родителей в многодетной семье или родителя-одиночку, не снижая зарплату, пишет РИА Новости.