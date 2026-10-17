Глава комитета ГД по защите семьи напомнила, что федеральный бюджет на 2026–2028 годы предусматривает гранты «Кругу добра» на помощь детям с тяжелыми жизнеугрожающими, хроническими и редкими заболеваниями: 74,5 млрд рублей в 2026 году, 75,9 млрд — в 2027-м и 77,1 млрд — в 2028-м.
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