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Gilead Sciences наращивает выручку до 7,8 млрд долларов благодаря продажам препаратов от ВИЧ и онкологии

Gilead Sciences наращивает выручку до 7,8 млрд долларов благодаря продажам препаратов от ВИЧ и онкологии

Американская биотехнологическая корпорация Gilead Sciences, Inc. обнародовала финансовые результаты за второй квартал 2026 года, зафиксировав 10-процентный рост совокупной выручки до 7,8 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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