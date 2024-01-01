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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Заубер» будет выступать как «Стейк» в «Ф-1» в 2024-2025 годах

«Заубер» будет выступать как «Стейк» в «Ф-1» в 2024-2025 годах

«Заубер» объявил окончательное название команды. До конца сезона-2023 швейцарский коллектив выступал как «Альфа Ромео», а с 2026-го станет заводской командой «Ауди».

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