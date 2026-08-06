Вслед за логистическими центрами на Украине уничтожены АЗС и электроподстанция. В Киеве заявляют, что их ресурс исчерпан

Вслед за вчерашними массированными ударами по логистическим центрам в Киеве и области Вооруженные силы (ВС) России приступили к уничтожению помогающей снабжению украинской армии вооружением и топливом инфраструктуре.
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