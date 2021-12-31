«Антителам не помешают»: сколько бокалов шампанского можно выпить на Новый год после прививки?

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург обратился к только-только привитым от коронавируса гражданам с просьбой не злоупотреблять спиртными напитками в новогоднюю ночь.