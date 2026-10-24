Южная Корея отзывает часть сотрудников посольства на Украине. Как сообщил официальный представитель МИД Пак Ду Сун, на этот шаг южнокорейские власти пошли в том числе из-за сохраняющейся угрозы авиаударов, которая затрудняет обеспечение безопасности дипломатов.