Живопись: Атеизм, брак в Норвегии и скандалы: Чем грешил главный художник-моралист Великобритании Джон Кольер

Джон Кольер – художник, современному зрителю вполне известный. Благочестивая леди Годива, одетая лишь в собственные распущенные волосы, Гвинивера, держащая над головой цветущие ветви, жрицы и библейские героини.
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