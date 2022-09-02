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Раскрыт способ определить слабоумие по пищевым привычкам

Раскрыт способ определить слабоумие по пищевым привычкам

  Невролог Козлова: резкое изменение пищевых привычек может быть признаком начала деменции Характерными признаками деменции считаются забывчивость, трудности с концентрацией,  Невролог Козлова: резкое изменение пищевых привычек может быть признаком начала деменции Характерными признаками деменции считаются забывчивость, трудности с концентрацией, ухудшение памяти, дезориентация во времени и пространстве, однако болезнь также может сопровождаться изменением пищевого поведения, сообщила врач-невролог Екатерина Козлова.

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