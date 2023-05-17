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Террористы захватили мусульманскую школу под Бишкеком, есть пострадавшие

Террористы захватили мусульманскую школу под Бишкеком, есть пострадавшие

Telegram-канал Sputnik Кыргызстан сообщает, что группа вооруженных людей оцепила мусульманскую школу в селе Дмитриевка в 30 километрах от Бишкека.

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