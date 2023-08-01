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Политолог Храмчихин назвал последствия для Украины в случае тотальной мобилизации

Политолог Храмчихин назвал последствия для Украины в случае тотальной мобилизации

Замдиректора Института политического и военного анализа, политолог Александр Храмчихин назвал последствия для Украины в случае тотальной мобилизации населения.

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