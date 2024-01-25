Игнат: ВВС Украины пока не готовы принять от Запада и применять истребители F-16

Официальный представитель Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил, что западные партнеры готовы передать Киеву истребители F-16, но на данный момент для приема этих военных самолетов и боевого применения не все готово.
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