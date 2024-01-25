Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 804 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Дьячина
    олигархам выгодна дешёвая рабсила...поэтому ничего не будет..пока не определится госдума и президент..Политолог Мальцев...
  • Aлексей Boubnov
    Визгу много, а шерсти мало, сказал Черт ощипывая кошку...Политолог Мальцев...
  • Дмитрий Бакланов
    Если враг хвалит - не к добру...Без названия

Игнат: ВВС Украины пока не готовы принять от Запада и применять истребители F-16

Игнат: ВВС Украины пока не готовы принять от Запада и применять истребители F-16

Официальный представитель Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил, что западные партнеры готовы передать Киеву истребители F-16, но на данный момент для приема этих военных самолетов и боевого применения не все готово.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх