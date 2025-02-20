Стало известно о смерти актера из «Улиц разбитых фонарей»

+ A — Известный по роли в «Улицах разбитых фонарей» актер Геннадий Косарев умер на 65 году жизни Актер Геннадий Косарев, известный по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей» и многим другим театральным и киноролям, умер на 65 году жизни.