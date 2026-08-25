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Небензя заявил, что вооружавшие Украину государства выступают поборниками мира

Небензя заявил, что вооружавшие Украину государства выступают поборниками мира

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что главными поборниками мира сегодня пытаются представить себя те государства, которые годами вооружали Украину и последовательно превращали ее в инструмент давления на Россию.

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