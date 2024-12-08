Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Интересно, никогда не слышала.«Селедка под шубо...
  • ММ
    Пить перестаньте!Россияне назвали ...
  • Татьянка Яцук
    а вот будут- у меня был кот, который требовал шоколад, как мясо, и я, не зная тогда, что это категорически запрещено,...Ветеринар рассказ...

Ветеринар рассказал, какие продукты могут быть смертельны для кошек

Ветеринар рассказал, какие продукты могут быть смертельны для кошек

Питомцам нельзя есть привычные для человека продукты — некоторые из них могут нанести животному непоправимый урон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
anna_n8mailru Надежда Антошкина
А кошки будут ли есть то, что тут написано?
Ответить
12 час.
Татьянка Яцук
а вот будут- у меня был кот, который требовал шоколад, как мясо, и я, не зная тогда, что это категорически запрещено, иногда его угощала... второй кот тащится по зефиру- тоже чуть не в рот лезет, кода я его ем- приходится делать это втихаря, когда кошки спят...сладкое кошкам нельзя- это очень вредно...
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх