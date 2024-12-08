Ветеринар рассказал, какие продукты могут быть смертельны для кошек

Татьянка Яцук

а вот будут- у меня был кот, который требовал шоколад, как мясо, и я, не зная тогда, что это категорически запрещено, иногда его угощала... второй кот тащится по зефиру- тоже чуть не в рот лезет, кода я его ем- приходится делать это втихаря, когда кошки спят...сладкое кошкам нельзя- это очень вредно...