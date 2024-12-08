Питомцам нельзя есть привычные для человека продукты — некоторые из них могут нанести животному непоправимый урон.
Ветеринар рассказал, какие продукты могут быть смертельны для кошек
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anna_n8mailru Надежда Антошкина
А кошки будут ли есть то, что тут написано?
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12 час.
Татьянка Яцук
а вот будут- у меня был кот, который требовал шоколад, как мясо, и я, не зная тогда, что это категорически запрещено, иногда его угощала... второй кот тащится по зефиру- тоже чуть не в рот лезет, кода я его ем- приходится делать это втихаря, когда кошки спят...сладкое кошкам нельзя- это очень вредно...
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8 час.
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