Происшествия
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Происшествия

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В Пятигорске следователи СКР возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса

В Пятигорске следователи СКР возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса

В ночь на 30 августа текущего года на 3 км автодороги «Кавказ» в районе поселка Иноземцево города Железноводска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля.

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