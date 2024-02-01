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Даниэль Бергер: «Кофе с перцем». Отрывок из романа

Даниэль Бергер: «Кофе с перцем». Отрывок из романа

Шеф-повар Фарук решается открыть небольшую кофейню, в которой будет подавать кофе с перцем. Так начинается роман, рассказывающий не только о персонажах, незримо связанных между собой, но и об истории Турции.

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