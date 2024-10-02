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Царьград

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ВОЗ заявила об угрозе эпидемии вируса Марбург с летальностью 90 процентов

ВОЗ заявила об угрозе эпидемии вируса Марбург с летальностью 90 процентов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о рисках распространения смертельной и неизлечимой болезни.

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