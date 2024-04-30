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Всё просто - обычная зависть…

Всё просто - обычная зависть…

В 404-ой заговорили о Лукашенко. Прямо трясутся от его заявлений, комментариев и ответов на вопросы журналистов.

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Комментарии
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Анатолий Федоров
Нормальные фразы: !. &quot;Только Россия, Путин и больше никто. И что же удивительного, что Лукашенко и Путин с тех пор друзья? Что тут необычного или ненормального?&quot; 2. &quot;Чёрная зависть к тому, кто оказался лучше их, удачливее, счастливее.&quot; Нормально с точки зрения всего мирового сообщества?
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