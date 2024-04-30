Всё просто - обычная зависть…

Анатолий Федоров

Нормальные фразы: !. "Только Россия, Путин и больше никто. И что же удивительного, что Лукашенко и Путин с тех пор друзья? Что тут необычного или ненормального?" 2. "Чёрная зависть к тому, кто оказался лучше их, удачливее, счастливее." Нормально с точки зрения всего мирового сообщества?