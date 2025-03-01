Министр финансов США выразил сомнения в возможности заключения сделки с Киевом

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт, которое он высказал в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, может осложнить заключение экономической сделки между Вашингтоном и Киевом.
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