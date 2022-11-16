Исследование «грязных» белых карликов показало, что планеты растут вместе со своими звездами

Авторы исследований самых старых звезд во Вселенной предполагали, что строительные блоки планет начинают формироваться, пока растет молодая звезда, а сами планеты образуются только тогда, когда звезда достигает своего окончательного размера.
Авторы исследований самых старых звезд во Вселенной предполагали, что строительные блоки планет начинают формироваться, пока растет молодая звезда, а сами планеты образуются только тогда, когда звезда достигает своего окончательного размера.
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