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Исследование «грязных» белых карликов показало, что планеты растут вместе со своими звездами

Исследование «грязных» белых карликов показало, что планеты растут вместе со своими звездами

Авторы исследований самых старых звезд во Вселенной предполагали, что строительные блоки планет начинают формироваться, пока растет молодая звезда, а сами планеты образуются только тогда, когда звезда достигает своего окончательного размера.

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