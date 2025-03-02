Цвет в настроение: Лепс в розовом, Буйнов в темных очках, Киркоров с тату

В столице отгремела юбилейная Российская национальная музыкальная премия «Виктория». Больше всего статуэток забрали Татьяна Куртукова с нашумевшей «Матушкой» и Леонид Агутин, а красная ковровая дорожка запомнилась, помимо роскошных образов, первым выходом Александра Буйнова в свет после ДТП с его участием.
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